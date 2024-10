Radomlje preskočile Nafto, vikend prinaša derbi Maribor vs. Celje

Enajsto kolo državnega prvenstva v nogometu se je začelo z zmago Radomelj proti Nafti z 2:0 (Rok Štorman 40., Halifa Kujabi 76.). V soboto se bosta pomerila Mura in Domžale, nedelja pa prinaša dva derbija, v Mariboru bo gostovalo Celje, v Stožicah pri vodilni Olimpiji pa Koper.

Radomlje preskočile Nafto

Nogometaši Nafte do desetega kroga na gostovanjih niso osvojili niti točke, dosegli le en gol, derbi začelja v Radomljah pa je bila le preslikava dosedanjih gostovanj. Tudi v Domžalah niso pokazali veliko in so zasluženo spet ostali praznih rok. Radomljani so bili precej boljši tekmec, predvsem to velja za prvi polčas, z zmago so se tekmecem oddolžili za poraz na prvi medsebojni tekmi v Lendavi in jih tudi zamenjali na osmem mestu prvenstvene razpredelnice.

Gostitelji so tekmo začeli z velikim pritiskom in si že v prvih minutah priigrali nekaj priložnosti. Prvo je imel Niko Kukovec, ki pa je imel pred vrati premalo prostora, da bi žogo poslal mimo vratarja Žana Patricia. V četrti minuti je gostujoča obramba storila veliko napako, podarila žogo Mateju Malenšku, maloštevilni gledalci so videli žogo v mreži, a je v zadnjem trenutku Malenškov strel blokiral Kristijan Tojčić.

Še bližje vodstvu so bili domači minuti v 12. minuti, ko je Nino Vuksanović že premagal Mauricia, vendar je na golovi črti žogo v polje odbil Darko Hrka. V 16. minuti je Malenšek poskusil s strelom od daleč, žoga pa je zletela za malo mimo desne vratnice. Tudi gosti v protinapadih niso bili nenevarni, dvakrat je moral resneje posredovati domači vratar Emil Velić, prvič po strelu Hrke od daleč, drugič pa po poskusu Hristiana Georgievskega z leve strani kazenskega prostora.

Po zanimivem začetku se je dinamika igre nekoliko umirila, ko je bilo slutiti, da se bo polčas končal brez golov, pa so domači v 40. minuti povedli. Malenšek je bil podajalec, večji del posla pa je opravil Rok Štorman, ki je kot ekspresni vlak stekel mimo gostujočih branilcev ter poslal žogo pod prečko.

Tudi v drugem delu, ko so gosti kazali nekaj več želje po posesti žoge, se domači niso postavili v bunker. Še vedno so ogrožali tekmečeva vrata, tako je Rok Ljutić v 56. minuti po kotu z glavo streljal čez gol, s strelom od daleč pa je bil ob pomoči vratarja za malo nenatančen Kukovec.

Do povišanja vodstva pa so Radomljani prišli v 76. minuti. Po predložku z leve strani je do strela z glavo prišel Gaber Dobrovoljc, Mauricio je žogo odbil, a le na levico Halife Kujabija, ki je z močnim volejem žogo poslal na spodnji del prečke, od koder se je odbila v mrežo.