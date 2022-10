Diego Maradona je najboljši le za Argentince

Argentinski reprezentant Lionel Messi, nogometaš francoskega PSG, je najboljši igralec v zgodovini nogometa po izboru britanskega magazina FourFourTwo. Na seznamu sto najboljših nogometašev vseh časov ni nobenega Slovenca.

Novinarji magazina navajajo, da so bila glavna merila za ta izbor nogometno znanje, moč na terenu, osvojene trofeje in tudi vpliv na nogomet po vsem svetu.

Messi je prvi na seznamu, sledi mu nekdanji argentinski reprezentant Diego Armando Maradona. Prav slednjemu v čast bo 14. novembra v Rimu poseben nogometni spektakel oziroma tekma za mir, katere prvo ime bo Messi, so sporočili organizatorji.

Poleg Messija so udeležbo potrdili tudi nekdanji brazilski zvezdnik Ronaldinho, italijanski zmagovalec svetovnega prvenstva Gianluigi Buffon in portugalski trener Rome, Jose Mourinho. Ta imena so se pojavila v videoposnetku, ki ga je objavila platforma WEPLAYFORPEACE za tretjo izdajo tekme za mir, ki jo organizira fundacija papeža Frančiška.

Diego Maradona je za Argentince še vedno najboljši na svetu. FOTO: David Moir Reuters

Video je bil objavljen 10. oktobra, da označi 10/10, v poklon dresu s številko 10, ki ga je Maradona nosil v svoji karieri. Njegov vzdevek je bil »el ultimo Diez« oziroma zadnja desetka. Nekdanji zvezdnik, ki je Argentino popeljal do naslova svetovnega prvaka, je umrl novembra 2020.

Tekma bo 14. novembra na olimpijskem stadionu v Rimu, manj kot teden dni pred začetkom svetovnega prvenstva v Katarju.

Sicer pa je britanski nogometni magazin na tretje mesto najboljših sto v zgodovini umestil Brazilca Peleja, četrti je Portugalec Cristiano Ronaldo, peti Francoz Zinedine Zidane, v »top 10« pa so še Nizozemec Johan Cruyff, Severni Irec George Best, Nemec Franz Beckenbauer, Madžar Ferenc Puskas in Brazilec Ronaldo.