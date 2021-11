Diego Simeone raje o moštvu kot o sporni izključitvi

Ko je nizozemski sodnik Danny Makkelie v 34. minuti dvoboja lige prvakov med Liverpoolom in madridskim Atleticom (2:0) z rdečim kartonom nagradil branilca Felipeja zaradi namernega spotikanja Sadia Maneja, so bili nogometni privrženci znova razdeljeni. Za ene je bila izključitev pravilna, za druge preostra. Atleticov Brazilec je prekršek naredil debelo na Liverpoolovi polovici.

Po tekmi ognja na gorivo ni prilival trener Ateltica Diego Simeone. Najbolj čustveni strokovnjak med trenerji je realno ocenil tekmo in sporni trenutek.

»Začeli smo dobro, napadli, potem pa prvi gol, drugi, izključitev. Morda bi Suarezov priznani gol kaj spremenil,« je začel analizo in nadaljeval s komentarjem o izključitvi.

»Težko je presoditi. Igre v živo ne vidimo tako dobro, kot jo VAR in sodniki. Mislim, da se moramo osredotočiti na to, kako bomo bili boljši. Vodilo naj bo drugi polčas, v katerem smo bili umirjeni in potrpežljivi,« je med drugim povedal Simeone.

Liverpool je v najtežji skupini B s stoodstotnim izkupičkom prepričljivo prvi in se je že uvrstil v osmino finala. Jan Oblak in Ateletico se bosta morala še močno potrduiti za napredovanje. Za drugim Portom, ki ima pet točk, zaostaja za točko, eno ima Milan.