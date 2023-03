Diego Simeone za rekordni večer videl pol ducata golov

Jan Oblak je s svojimi soigralci trenerju Diegu Simeoneju pripravil izjemen večer. V 24. kolu španskega nogometnega prvenstva je Atletico Madrid premagal Sevillo s 6:1 in s trinajsto zmago na lestvici za tretje mesto prehitel Real Sociedad.

Slavni Argentinec je na Atleticovem trenerskem stolčku sedel že 613. tekmo in presegel prejšnji rekord, ki ga je držal Luis Aragones. Povrhu je Atletico na 612 tekmah pod vodstvom nekdanjega španskega selektorja dosegel 1000 golov, Simeonejev Atletico, ki velja za izrazito obrambnega, pa je do tega mejnika prišel prav včeraj. Tisoči gol je dosegel Antoine Griezmann v 53. minuti. Drugi strelci so bili Memphis Depay (23, 26), Yannick Carrasco (69), zadnja dva pa Alvaro Morata (76, 92). Za goste je bil za 2:1 natančen Youssef En Nesyri (39). Nekdanji hrvaški reprezentant Ivan Rakitić je pri izidu 1:4 zgrešil enajstmetrovko, zadel je vratnico.