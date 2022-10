Tudi Jan Oblak kmalu iz avtosalona nazaj na igrišče

V nadaljevanju preberite:

Navijači v Španiji, Angliji, Nemčiji in Franciji bodo le še štiri kola spremljali nacionalna prvenstva pred zgodovinsko dolgim premorom zavoljo mundiala na Bližnjem vzhodu, v Italiji bodo igrali eno kolo več. Toliko tekem imajo na voljo kandidati za naslov prvaka v teh ligah, zato bo v naslednjih tednih dodatno napeto. Ta konec tedna naj bi bilo najbolj odmevno na Iberskem in Apeninskem polotoku, vrhunec bo sledil v nedeljo. Več v članku, del katerega je tudi nekdanji dvoboj Diega Maradone in »mesarja iz Bilbaa«.