Sveti kralji so trije, prvak je lahko le en

Kaj prinaša leto 2023 v španskem nogometnem prvenstvu? Real iz Madrida se podaja v lov za novim državnim naslovom in še štirim preostalim lovorikam, potem ko je prvo že pospravil v svoj žep z zmago v Uefinem superpokalu proti Eintrachtu iz Frankfurta. Lov za rekordom Barcelone Pepa Guardiole lahko odpove že neuspeh v prihodnjem tednu, ko Madridčane skupaj z Barcelono, Betisom in Valencio čaka španski superpokal v Savdski Arabiji. Jan Oblak v nedeljo gosti prav Barcelono, to pa bo najverjetneje tudi tekma, ki bo odločala o tem, če se Atletico še lahko vključi v boj za naslov po ekspresnem slovesu od Evrope, po katerem slovenskemu kapetanu ostajajo zgolj še preizkušnje v domačih tekmovanjih.