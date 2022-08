Dinamo na tekmi s tremi rdečimi kartoni izločil »slovenski« Ludogorec

Bolgarski prvak je dvoboj v hrvaški prestolnici, prvi v Razgradu se je končal z zmago Zagrebčanov z 2:1, končal le z osmerico na zelenici, potem ko je bil že v 17. minuti zaradi drugega rumenega kartona ob vodstvu Dinama – zadel je Josip Drmić v 12. minuti – izključen Dominik Jankov. Zagrebški modri so po zadetkih Mislava Oršića (11-metrovka v 27. minuti in gol iz igre v 44. minuti) vodili že s 3:0, ko je kljub igralcu manj v polju izid v 49. minuti prvega polčasa znižal Kiril Despodov.

Šimundža je v drugem polčasu ponudil še priložnost slovenskemu reprezentantu Žanu Karničniku, ki je s soigralci proslavljal tudi znižanje izida na 2:3, ko je po enem prvih napadov drugega polčasa enajstmetrovko izkoristil Despodov. Toda v 72. minuti je bil zaradi drugega rumenega kartona izključen še Rick, neposreden rdeči karton pa si je v 86. minuti prislužil Karničnik. Z enajstmetrovko, ki je sledila, je Bruno Petković postavil končni izid 4:2. Ludogorec se bo v play-offu za evropsko ligo udaril z litovskim Žalgirisom, v primeru poraza pa bodo orli nastopali v konferenčni ligi, v kateri je Šimundža lani premierno vodil Muro.

Zanesljivo se je v play-off oz. zadnje kolo kvalifikacij za LP prebila beograjska Crvena zvezda, ki je tudi v gosteh po zmagi s 5:0 v Beogradu premagala armenski Pjunik (2:0). Po zapravljeni enajstmetrovki Aleksandra Kataija v 30. minut so rdeče-beli na premor v Erevanu vendarle odšli s prednostjo, ko je v 44. minuti Guelor Kanga z novo najstrožjo kaznijo vendarle zadel za 1:0. ​Milan Pavkov je po skoraj točno uri igre zadel za končnih 2:0. Srbske prvaka čaka prvak Izraela, Maccabi iz Haife, ki je z 0:2 izgubil pri ciprskem Apollonu, a bil v skupnem seštevku boljši s 4:2.

V play-offu bodo igral itudi norveški Bodø/Glimt, ki je v gosteh remiziral z Žalgirisom (1:1, skupno 6:1), češka Viktoria iz Plzna, ki je z 2:1 ugnala krvnika Maribora, moldavski Šerif iz Tiraspola (skupno 4:2), portugalska Benfica, ki je bila s 3:1 boljša od danskega Midtjyllanda (skupno 7:2), pa tudi azerbajdžanski Qarabag, ki je v gosteh premagal madžarski Ferencvaros s 3:1 po uvodnem remiju v domačem Bakuju z 1:1. Glasgow Rangers so na domačem Ibroxu uprizorili velik preobrat in po porazu z 0:2 v Belgiji premagali Union SG s 3:0 za skupno zmago s 3:2, ki je bila še posebej sladka za Nizozemca na klopi letošnjih poraženih finalistov evropske lige, Giovannija van Bronckhorsta. Tekmi PSV – Monaco in Sturm – Dinamo Kijev, člana graške zasedbe sta Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, sta se zavlekli v podaljšek.