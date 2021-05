Dinamo s Stojanovićem spet hrvaški prvak

Standings provided by SofaScore LiveScore

Nogometaši zagrebškega Dinamova so vnovič najboljši v naši južni soseščini. Novo lovoriko so tri kola pred koncem potrdili z zanesljivo predstavo v derbiju kola na Reki, kjer so jim sicer k zmagi s 5:1 že kar nenavadno pomagali gostitelji – ti so namreč dosegli kar tri avtogole. Zanimivo pa, da je Rijeka že v 1. minuti prek nekdanjega Olimpijinega nogometašazabila vodilni gol.Za Zagrebčane je to že 22. naslov, odkar je Hrvaška samostojna, sicer pa skupno 26. v bogati klubski zgodovini. V vrstah Dinama je igral tudi na tej zadnji tekmi zdaj že dolgoletni slovenski reprezentant