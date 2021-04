Do konca tedna pričakuje izključitev Chelseaja, Cityja in Reala

Jesper Møller pričakuje ostre ukrepe proti ustanoviteljem superlige. FOTO: UEFA

Rummenigge za racionalen nogomet

Gre za kartelno združevanje?

Član izvršnega odbora Evropske nogometne zveze (UEFA)je za danski DR dejal, da bi morali že v tej sezoni iz lige prvakov izločiti polfinaliste Chelsea, Manchester City in Madrid, ki so med ustanovitelji nove superlige. Møller meni, da bi odločitev morala pasti na petkovem izrednem zasedanju IO UEFA: »Klubi naj gredo ven in to odločitev pričakujem v petek. Nato pa bomo morali proučiti, kako dokončati to sezono lige prvakov.«Dvanajst evropskih klubskih velikanov – Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Juventus, Inter Milan in Milan – je danes sporočilo, da ustanavljajo novo superligo, kar je poželo precej negodovanja po svetu. Møller pričakuje, da bo vseh 12 klubov izključenih iz Uefinih tekmovanj ter poudarja, da je koncept nove superlige sebičen in požrešen: »Mislim, da ne more nikoli biti priljubljen pri navijačih in tistih, ki imajo radi nogomet.«Medtem je predsednik Uefenapovedal, da se evropska krovna zveza posvetuje s pravniki o začetku učinkovanja ukrepov. Sankcije proti »odpadniškim« klubom bodo sprejete takoj, ko bo to mogoče.Branilec naslova v ligi prvakov Bayern vodi nemško opozicijo glede nove superlige, v kateri je tudi Borussia Dortmund. »Mislim, da superliga ne bo rešila finančnih težav evropskih klubov, ki jih je prizadela pandemija novega koronavirusa,« je izvršnega direktorja Bayernanavedla nemška tiskovna agencija dpa.»Klubi v Evropi bi morali delati solidarno in zagotoviti stroškovno strukturo, da plače igralcev in deleži agentov postanejo sorazmerni s prihodki. Ter da bi evropski nogomet postal bolj racionalen,« je dodal Rummenigge, ki naj bi Juventusovega šefa Andreo Agnellija zamenjal tako na čelu izvršnega odbora Uefe kot na čelu Združenja evropskih klubov (ECA). Italijan je namreč zapustil obe funkciji.Odločno pa se je zoper dogajanje glede superlige oglasila britanska vlada, ki se je zavezala, da bo naredila vse, da zaščiti nogomet. Tudi z možnostjo uvedbe novega zakona o tekmovanju, ki bi blokiral novo superligo. Britanski kulturni in športni ministerje danes v parlamentu pojasnil, da je govoril z vodilnimi ljudmi elitne angleške lige ter angleške in evropske nogometne zveze. »Naše sporočilo je bilo jasno: imajo našo podporo,« je parlamentu povedal Dowden.»Toda ni dvoma – če oni ne bodo reagirali, bomo mi. Vse bomo naredili, da bomo to preprečili,« je dejal minister in dodal, da bi se lahko angleški »superligaši« znašli v uradni preiskavi zaradi kartelnega združevanja. Dowden je še dejal, da bo predlagana tudi javna razprava o možnosti za uvedbo tako imenovanega nemškega modela, ki temelji na tem, da imajo navijači večinski nadzor v klubih.