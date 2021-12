Dobovec je spravil Čehe na kolena

Slovenski prvak Dobovec je na drugi tekmi futsalske lige prvakov v Plznu premagal domačo ekipo s 3:2 (1:0). V četrtek so Dobovčani v skupini C uvodoma izgubili proti branilcu naslova Barceloni z 2:8 (1:4). Zadnji tekmec nogometašev Kujtima Morine na Češkem bo v soboto ob 15. uri Halle-Gooikom.

V izenačenem dvoboju so imeli Dobovčani rahlo terensko premoč, ki so jo na koncu kronali s tesno zmago. Junak v slovenskem taboru je bil Žiga Čeh, ki je v 37. minuti dosegel odločilni gol, v končnici prvega dela pa za vodstvo z 1:0. Na 1:1 je poravnal Tihomir Novak v 30. minuti, a so Slovenci potrebovali vsega osem sekund in že v prvem napadu na nasprotni strani je za 2:1 zadel Luka Perić. Čeh je nato povišal na 3:1, gostiteljem pa je v 39. minuti kanček upanja vrnil Michal Holy. Dobovčani so trikrat zadeli tudi okvir vrat.

Petič med elito

Dobovec sicer peto sezono igra v Evropi in petič je prišel med 16 najboljših na stari celini, ki tekmujejo v štirih skupinah. V skupini A so kazahstanski Kairat Almaty, francoski Asnieres Villeneuve 92, beloruski Viten Orša in ruski Tjumen, v skupini B portugalski Sporting, ruska Sinara Jekaterinburg, hrvaški Olmissum in nizozemski Hovocubo, v skupini D pa portugalska Benfica, španski Levante, madžarski Haladas in ukrajinski Uragan Ivano-Frankivsk.

Zmagovalci vseh štirih skupin bodo igrali na zaključnem turnirju, ki bo med 28. aprilom in 1. majem prihodnje leto. Prireditelj finalnega turnirja četverice še ni znan.