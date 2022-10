Dobovec spet med 16 najboljšimi v Evropi

Nogometaši Dobovca so si na kvalifikacijskem turnirju skupine 3 futsalske lige prvakov v Gziri na Malti priigrali preboj v elitni del tekmovanja, torej med 16 najboljših v Evropi. Tokrat so slovenski prvaki v zadnjem krogu premagali nizozemski Hovocubo s 3:0 (0:0). Odločilno zmago Dobovcu, ki je turnir končal s štirimi točkami, so z zadetki priigrali Žiga Čeh v 31., Kristjan Čujec v 39. in Rok Mordej v 40. minuti.

Pred tem je slovenska zasedba igrala 1:1 z domačo ekipo Luxol St. Andrews ter visoko z 0:8 izgubila proti branilcu naslova Barceloni. V skupini 3, v kateri napredujejo tri od štirih ekip, je danes ob 19.00 še obračun malteškega in španskega predstavnika. Prvi ima štiri, drugi pa šest točk. Hovocubo je turnir končal brez točke.

S kvalifikacijami futsalske lige prvakov se je sicer začela 22. sezona tega tekmovanja, elitni del bo med 22. in 27. novembrom. V tem bo 16 klubov igralo v štirih skupinah, žreb teh bo 8. novembra. Zmagovalci skupin se bodo prebili na zaključni turnir. Dobovec tokrat šestič nastopa v ligi prvakov, doslej se je še vselej uvrstil v elitni del 16 najboljših v Evropi. Največji uspeh je dosegel lani, ko je zaigral na finalnem turnirju osmerice v Zadru.