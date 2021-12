Dobri dve uri pred tekmo odpovedali dvoboj Aston Ville in Burnleyja

Tekma med Aston Villo in Burnleyjem, ki bi se morala v soboto začeti ob 16. uri, je odpovedana, so sporočili pri vodstvu tekmovanja skoraj točno dve uri pred prvim sodnikovim žvižgom na štadionu Villa Park. Kot razlog so navedli povečano število zaznanih okužb v ekipi Aston Ville.

Na sobotnem sporedu, na sporedu bi moralo biti po prvotnih načrtih šest tekem, tako ostaja le dvoboj Leeds Uniteda in Arsenala (18.30), v nedeljo pa tekme Leicester City – Newcastle United, Manchester City –Wolverhampton Wanderers in derbi kola Tottenham – Liverpool.