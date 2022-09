Dobrih 90 odstotkov prestopov pod dežnikom Uefe, agentom pol milijarde

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je v povzetku poletne nogometne tržnice zapisala, da so klubi za prestope igralcev odšteli pet milijard evrov. S tem so dosegli raven pred pandemijo novega koronavirusa, ki je dodobra ohromila šport. V primerjavi z letom prej je bilo tokrat sklenjenih za 34 odstotkov več poslov oz. za 1,3 milijarde evrov več kot v zadnjem poletnem prestopnem roku.

Rekordno je tokrat število prestopov, teh je bilo kar 9717 oziroma za 16,2 odstotka več kot leto prej. Rekordno je tudi število prestopov v ženskem nogometu, teh je bilo 684 ali 14,4 odstotka več kot lansko poletje.

Na vrhu izdatkov za nove igralce je Anglija

Na vrhu izdatkov za nove igralce je Anglija (1,8 milijarde evrov), sledita Italija (550 milijonov) in Nemčija (443,6 milijona). Glavnina prestopov se je vnovič zgodila na področju delovanja Evropske nogometne zveze (Uefe), in sicer 6529 prestopov za 4,7 milijarde evrov. To predstavlja več kot 90-odstotni delež vseh prestopov v tem poletnem obdobju.

Po podatkih Fife je bilo za honorarje agentov izplačanih 30 odstotkov več kot lani oziroma okoli 500 milijonov evrov. Fifa si želi s tako imenovano »kapico« za provizije v prihodnjih letih precej zmanjšati honorarje zastopnikov in jih vezati na plače igralcev in ne na vrednost prestopov.