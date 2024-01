Dolgo je skrival srčno izbranko, zdaj jo je oženil

Nogometni zvezdnik Sadio Mane je pred afriškim prvenstvom, na katerem bo Senegal branil naslov prvaka črne celine, že dobil eno bitko. Oženil se je z dolgoletno srčno izbranko Aisho Tambo. Poročna slovesnost, na katero so bili poleg družinskih članov povabljeni tudi prijatelji in nogometni kolegi, je bila v Dakarju.

Nekdanji zvezdnik Metza, Salzburg, Southamptona, Liverpoola, Bayerna, zdaj pa Al-Nasserja, in Aisha sta dolgo skrivala ljubezen. V obdobju igranja za Liverpool, s katerim je osvojil vse naslove, ki jih je bilo mogoče, so Senegalca pogosto spraševali, ali ima srčno izbranko in kakšen tip ženske bi oženil.

»Videli ste me z veliko dekleti in me spraševali, kdaj se bom oženil. Toda izgubljate čas. Žensko, ki jo bom oženil, ne bo na socialnih omrežjih,« je odgovarjal novinarjem.

Mane, sicer tudi zelo veren in vzoren musliman, je Aisho spoznal, ko je bila stara komaj 14 let, po senegalskih zakonih pa bi jo lahko oženil pri 16 letih. Zdaj 19-letni hčeri arhitekta je 31-letni nogometaš vseskozi plačeval tudi šolanje.