Domen Črnigoj tik pred koncem preprečil poraz Slovenije v Skopju

Do izdihljajev tekme je kazalo, da bodo tako kot nazadnje pred poldrugim letom slovenski nogometaši v Skopju vnovič doživeli poraz, tokrat z 0:1, vendar pa je tik pred zadnjim sodnikovim žvižgom v kazenskem prostoru natančno za končnih 1:1 zadel Domen Črnigoj. Tekma tokrat ni bila po tekmovalni plati usodna, saj je šlo za dvoboj pripravljalnega značaja, a dobrodošla je bila tako za Makedonce, ki odštevajo do svojega prvega nastopa na euru, kot tudi za izbrance slovenskega selektorja Matjaža Keka glede trenutne ocene moči.



Naša vrsta je pred 9000 gledalci v Skopju pokazala dva obraza – v 1. polčasu je bila aktivnejša od gostiteljev, med drugim v 23. minuti oškodovana za enajstmetrovko po grobem prekršku nad Andražem Šporarjem, v drugih 45 minutah pa so prevladovali domači nogometaši in zapravili priložnost za zmago. Edini gol za rdeče-rumene je zabil Elif Elmas, junak že na tisti tekmi oktobra 2019, ko si je s soigralci približal uvrstitev na evropsko prvenstvo, obenem pa slednjega oddaljil od Slovenije. Ta odlični igralec zvezne vrste je sicer nogometaš Napolija. Domače slavje pa je prav za konec pokvaril Domen Črnigoj, Kekov adut novega italijanskega prvoligaša iz Benetk, s svojim tretjim golom za reprezentanco.



Slovenska izbrana vrsta bo po vrnitvi v domovino takoj nadaljevala priprave in se od sezone poslovila v petek zvečer (20.45) na štadionu Bonifika v Kopru, kjer se bo pomerila z Gibraltarjem.

