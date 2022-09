Domžalčani po zasuku do zmage v lokalnem derbiju

Lokalni nogometni derbi v devetem kolu 1. SNL se je v Domžalah razpletel z zmago gostiteljev, ki so s 3:1 (0:1) premagali igralce Radomelj. Varovanci Simona Rožmana v prvem polčasu niso pokazali ničesar in so zasluženo zaostajali, trenerjeve besede v slačilnici in zamenjave pa so obrodile sadove. V drugem delu so bili Domžalčani povsem druga ekipa. Osrednje ime tekme je bil Ivan Durdov, ki je najprej dosegel avtogol, nato pa še dva zadetka za svoje moštvo.

Nogometaši so potrebovali kar nekaj časa, da so gledalcem pokazali tisto, zaradi česar obiskujejo tekme. Uvodna polovica prvega polčasa je bila namreč dolgočasna, priložnosti ni bilo ne na eni ne na drugi strani. Radomljani so se zatem vendarle razigrali, njihov pritisk pa je prinesel vodstvo.

V 28. minuti je Ester Sokler po kotu z glavo zadel prečko, devet minut pozneje se je priložnost ponudila še Mariu Čuiću, toda njegov strel je Andrej Đurić blokiral. Domačega vratarja Ajdina Mulalića je okvir vrat vnovič rešil nekaj trenutkov pozneje, ko je po kotu vratnico zadel še Uroš Korun, malce pozneje je Mulalić ubranil poskus Sandija Nuhanoviča.

V 43. minuti pa so gostje vendarle povedli. Madžid Šošić je z desne strani poslal močan predložek v sredino, kjer je žoga zadela Ivana Durdova, presenetila Mulalića, ki se prav tako ni najbolje odzval. Za avtogol se je hrvaški napadalec oddolžil že takoj na začetku drugega dela, ko je zadel po podaji Enesa Alića z leve strani.

To pa še ni bilo vse od Durdova. Potem ko je Franko Kovačević v 50. minuti zadel zunanji del mreže, ga je nekaj trenutkov pozneje posnemal tudi sam, po strelu ali neposrečeni podaji Mitje Ileniča v 74. minuti pa je sedem minut pozneje svojo ekipo popeljal v vodstvo. Večino dela je opravil Emir Saitoski, ki je z desne strani prodrl v kazenski prostor, žoga pa je po njegovi podaji ali celo strelu na gol končala na nogi Durdova, ki mu je ni bilo težko potisniti v mrežo.

Domžalčani so zmago potrdili v sodnikovem dodatku, ko je nasprotni napad uspešno zaključil Borna Barišič.

V naslednjem kolu bodo Radomlje gostile Maribor, Domžale pa bodo gostovale v Celju.