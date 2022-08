Dortmund po preobratu do zmage v Freiburgu

Freiburg je povedel z zadetkom Michaela Gregoritscha v prvem polčasu, a je Borussia v nadaljevanju pritisnila. Izenačil je Jamie Bynoe-Gittens v 77., potem pa sta Youssoufa Moukoko in Marius Wolf v 84. in 88. minuti poskrbela za popoln preobrat in začasen skok rumeno-črnih na vrh lestvice.

To soboto bo Leipzig nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kampla igral s Kölnom, udeleženec evropskega superpokala Eintracht Frankfurt pa bo gostoval pri Herthi. Prvak Bayern pa bo v nedeljo gostil Wolfsburg.