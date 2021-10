Dragan Stojković: Še ena zmaga, nato priprave za Portugalsko

»Zmagali smo, ker smo bili potrpežljivi in do konca verjeli v zmago«

Standings provided by SofaScore LiveScore



Na Finskem odločila tekmo Jarmolenko in Jaremčuk

Veselje ukrajinskih nogometašev po golu Jarmolenka. FOTO: Lehtikuva Lehtikuva/Reuters

Danska nogometna reprezentanca je tudi po sedmem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2022 stoodstotna v skupini F, tokrat je s 4:0 premagala Moldavijo. S tem si je zagotovila najmanj dodatne kvalifikacije, tako kot že prej Španija, Francija in Belgija.V skupini A je Azerbajdžan gostil Irsko in izgubil z 0:3,je zadel dvakrat za zmagovalce. Luksemburg pa je igral proti Srbiji in izgubil z 0:1, potem ko je v 68. minuti zadel. Srbija vodi s 15 točkami, ima točko in tekmo več od Portugalske, obe sta zelo blizu osvojitve prvih dveh mest.»Uf, to je bila zelo zahtevna tekma za nas. Zmagali smo, ker smo bili potrpežljivi in do konca verjeli v zmago. Zame je bilo ključno, da smo si ustvarili veliko priložnosti za gol, četudi smo zmagali le z enim doseženim golom,« je zatrdil srbski selektorin dodal: »Tudi med polčasoma smo verjeli v našo zmago. Dogovorili smo se, da bomo nadaljevali potrpežljivo in to se nam je obrestovalo. Imeli smo veliko lepih akcij, toda 1:0 je povsem dovolj visoka zmaga. Zdaj moramo premagati Azerbajdžan in se nato pripraviti za vrhunec, torej gostovanje na Portugalskem.«V skupini B, kjer ima Španija zagotovljene najmanj dodatne kvalifikacije in ki se bo v nedeljo s Francijo merila za naslov v ligi narodov, je Švedska ugnala Kosovo s 3:0 in se ob tekmi manj na točko približala vodilni Španiji. Tri točke manj kot Španci pa imajo po novem Grki, ki so zmagali v Gruziji z 2:0, gola so dosegli v 90. minuti in peti minuti dodatka.V skupini C je Litva premagala Bolgarijo s 3:1, Švica pa je ugnala Severno Irsko z 2:0, potem ko je gola dosegla ob koncu prvega in ob koncu drugega polčasa. V tej skupini vodi Italija s 14 točkami, Švica jih ima enajst. Bosna in Hercegovina je v skupini D v gosteh z 2:0 premagala Kazahstan, oba gola je prispeval. Finska pa je doma izgubila proti Ukrajini z 1:2,insta prinesla zmago gostom. V tej skupini so si Francozi že zagotovili najmanj dodatne kvalifikacije.V skupini F je Škotska v razburljivem obračunu premagala Izrael s 3:2,je s svojim prvencem odločil tekmo v četrti minuti sodniškega dodatka. Avstrija je zmagala na Ferskih otokih z 2:0, Danska pa je s štirimi različnimi strelci v prvem polčasu nadigrala Moldavijo. Danci so na vrhu skupine s 26 doseženimi goli, prejeli pa niso še niti enega - edini v evropskih kvalifikacijah.Anglija je v skupini I gostovala v Andori in zmagala s 5:0, z enakim izidom je Poljska odpravila San Marino. Dvoboj Madžarske in Albanije je v korist slednje z 1:0 odločil Armando Broja v 80. minuti. Anglija je na vrhu z 19 točkami, sledita Albanija s 15 in Poljska s 14 točkami.