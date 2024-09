Drago Kos se je umaknil, opozarja na hude probleme

Manj kot mesec dni je še do volitev predsednika Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki bo krovno organizacijo vodil v obdobju 2024 – 2028. Sedanji predsednik Radenko Mijatović, ki zvezo vodi od leta 2016, še ni potrdil, ali načrtuje svoj tretji mandat na uglednem položaju. Je pa že zdaj jasno, da se za ta položaj ne namerava potegovati Drago Kos, ki so ga mnogi že videli v boju za vrh NZS.

Nekdanji nogometni vratar in priznani sodnik Drago Kos, ki je širši javnosti bolj znan kot prvi predsednik Komisije za preprečevanje korupcije, že krepko pred skrajnim rokom za vložitev kandidatur – določen je za četrtek, 10. oktobra do 12. ure – želi ustaviti vsa ugibanja o lastni vlogi in možnostih v tej predvolilni kampanji.

Kontrolor sojenja pri sodniški komisiji Evropske nogometne zveze se je oglasil z naslednjo izjavo: »Ob bližajočih se volitvah sem se resno nameraval potegovati za mesto predsednika NZS. V razgovorih s predstavniki skoraj vseh deležnikov, ki v slovenskem nogometu kaj pomenijo, tudi tistih, ki bodo neposredno odločali o novem predsedniku, sem ugotovil, da je – kljub letošnjim uspehom naše članske in mlade reprezentance ter klubov v evropskih tekmovanjih – problemov v slovenskem nogometu dosti več in so dosti hujši, kot sem si kadarkoli predstavljal. Kljub temu da za te probleme vedo skoraj vsi, pa bodo zlasti delegati medobčinskih nogometnih zvez glasovali za trenutnega predsednika. Očitno s ciljem, da se zanje nič ne spremeni. Ker resno upam, da se motijo, sem o nekaterih od teh problemov že obvestil starega-novega predsednika, o preostalih pa ga še bom, ko se zopet srečava. Trdno verjamem, da bo kaj storil pri reševanju teh problemov, sicer se bo naš nogomet kaj kmalu znašel v situaciji, ki nam bo vse prej kot v ponos. Vedno sem bil za športno merjenje moči, tudi ko gre za razne kandidature, a tekmovati v okoliščinah, kjer nimam teoretičnih možnosti niti za dostojen poraz, je to seveda nesmiselno, in zato tega ne bom storil.«

Kosa so sicer že pred prejšnjimi volitvami omenjali kot najresnejšega tekmeca Mijatovića za predsedniški stolček, a je sam zatrdil, da zaradi njunih dobrih medsebojnih odnosov tega ne namerava storiti. Sedanji prvi mož NZS, ki še ni vložil kandidature za nov predsedniški mandat, je v sredo ob podaljšanju sponzorske pogodbe s Pivovarno Laško Union povedal: »Po vsem tem, kar smo delali in opravili v zadnjih dveh mandatih, ostaja še nekaj stvari, ki smo si jih zastavili. Sicer še razmišljam o kandidaturi, ampak nagibam se k temu, da jo vložim. S tem delom je povezanih veliko obveznosti, po drugi strani pa imam tudi odgovorno funkcijo v podjetju, kjer delam. Kombiniranje teh dveh nalog ni tako enostavno, v tem razmisleku pa je pomembna tudi družina, saj sem zaradi obveznosti pogosto zdoma.« Odpiranje oddanih kandidatur je predvideno za 14. oktober, volilna skupščina bo na sporedu 10 dni kasneje.