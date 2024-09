Bitka za prvega moža najbogatejše športne zveze je odprta

V nadaljevanju preberite:

Čez mesec dni, 24. oktobra, bo znano, kdo bo vodil najbogatejšo panožno športno organizacijo v državi, Nogometno zvezo Slovenije. Zdajšnji predsednik Radenko Mijatović ali nov obraz? Formalnosti za vložitev kandidature so že znane. »Še razmišljam o kandidaturi, ampak nagibam se k temu, da jo bom vložil,« je razkril 60-letni Radenko Mijatović, ki na zadnjih volitvah sploh ni imel protikandidata. Zdaj naj bi ga imel v nekdanjem sodniku in prijatelju Dragu Kosu. Tudi on prihaja iz sodniških vrst, ki je najvplivnejša v nogometni družini, že dolgo ne tako homogeni in složni.