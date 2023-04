Drama na Old Traffordu, v Andaluziji bo vroče

Nogometaši Manchester Uniteda in Seville so v prvi četrtfinalni tekmi evropske lige igrali neodločeno 2:2. Angleži so imeli pod nadzorom praktično celoten obračun, Španci pa so z obilo sreče in dvema avtogoloma rdečih vragov izid poravnali. Juventus se je na domačem igrišču pošteno namučil s Sportingom, a na koncu le prišel do minimalne zmage.

Z dvema goloma Marcela Sabitzerja je Unitedu dolgo kazalo na rutinsko zmago. Nato pa je najprej avtogol dosegel Tyrell Malacia, ko se je žoga po podaji Jesusa Navasa odbila od nizozemskega branilca in potem še od vratarja Davida De Gee.

Podobno komičen je bil drugi avtogol, ko je žoga po strelu z glavo Youssefa En-Nesyrija zadela Harryja Maguireja in se odbila za hrbet Unitedovega vratarja. Vmes je United igral le z deseterico, saj se je poškodoval Lisandro Martinez, Erik Ten Hag pa je že opravil vse menjave.

Marcel Sabitzer je do 21. minute dosegel dva gola. FOTO: Lee Smith/Reuters

Juventus je imel pred domačimi navijači kar nekaj težav s Sportingom, a je na koncu prišel do pomembne zmage. Po napaki gostujočega vratarja Antonia Adana je edini zadetek dosegel Federico Gatti. Portugalci so imeli ob koncu še nekaj lepih priložnosti za izenačenje, ki pa jih niso izkoristili.

Feyenoord je doma z identičnim izidom ugnal Romo, edini gol je prispeval Mats Wieffer, Bayer Leverkusen in Union Saint-Gilloise pa sta se razšla z 1:1.

David de Gea ni mogel preprečiti izenačenja Seville. FOTO: Darren Staples/AFP

Evropska liga, prve četrtfinalne tekme:

Feyenoord – Roma 1:0

Bayer Leverkusen – Union Saint Gilloise 1:1

Juventus – Sporting 1:0

Manchester United – Sevilla 2:2

Konferenčna liga, prve četrtfinalne tekme:

Gent – West Ham 1:1 (0:1)

Anderlecht – AZ Alkmaar 2:0

Basel – Nice 2:2

Lech Poznan – Fiorentina 1:4