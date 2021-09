Dušan Kosić našel nov izziv v slovenski ligi

Največ nastopov za Olimpijo, nazadnje vodil Celje

Nogometni klubje angažiral novega trenerja, to je postal. Ljubljančan (50) je nazadnje vodil Celje, s katerim se je razšel decembra lani. S sežanskim klubom je podpisal pogodbo do konca sezone 2022/23.»Izredno se veselim prihajajočega obdobja, saj bomo v klubu združili moči s trenerjem, ki ga sam izjemno cenim in spoštujem. Z Dušanom sva v preteklosti že sodelovala in ostala v stikih vse do danes, kar je bil tudi povod za sklenitev novega sodelovanja. Verjamemo, da smo s tem dobili osebo, ki nam bo pomagala pri nadaljnjem razvoju kluba,« je ob tem dejal športni direktor sežanskega prvoligašaKosić je nazadnje vodil Celje in z njim v sezoni 2019/20 slavil. Na klopi je ostal 131 tekem, na katerih je zabeležil 54 zmag, 37 neodločenih izidov in 40 porazov. V trenerski karieri je od leta 2010 vodilkranjskiter nazadnje. Vmes je vodil še slovenskoKosić je športno pot začel pri Svobodi, kasneje je zastopal barveiz Novega mesta, Biz Velenja, avstrijskegain ljubljanske, katere član je bil dvakrat in za katero je zbral največ nastopov. Za reprezentanco je med letoma 1992 in 1994 nastopil petkrat, v državnem prvenstvu je zbral 421 nastopov in dosegel 80 golov.