Dušan Kosić ni več trener Domžal

Nogometni prvoligaš Domžale in Dušan Kosić sta se dogovorila, da Ljubljančan ne bo več trener članskega moštva, so zapisali pri domžalskem klubu. Do nadaljnjega bo ekipo vodil Matej Podlogar.

Dvainpetdesetletni Kosić je rumene prevzel na začetku avgusta in jih vodil na 28 tekmah, na katerih je dosegel devet zmag, remi in 18 porazov. Domžalčani so v tej sezoni izpadli v šestnajstini finala pokalnega tekmovanja proti drugoligašu Gorici, v državnem prvenstvu pa ta čas zasedajo sedmo mesto in imajo isti točkovni izkupiček kot osmouvrščena Rogaška

Kljub rezultatsko neuspešni sezoni, so zapisali pri Domžalah, pa je pod taktirko Kosića priložnost dobilo veliko mladih nogometašev, članov domače mladinske šole.

»V spomladanskem delu nam nikakor ne uspe ujeti pravega ritma, kar kažejo tudi rezultati. Ocenili smo, da potrebujemo spremembo, zato smo se odločili, da Dušan Kosić ne bo več trener naše članske ekipe,« je o odločitvi povedal direktor kluba Matej Oražem.