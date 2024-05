Dvojne krone za Mbappeja, Guardiolo, Alonsa?

V zadnjih izdihljajih je klubska sezona 2023/24 v najmočnejših evropskih ligah, nekatere so končane, v večini je že vse odločeno glede prvakov, evropskih vstopnic in obstanka. V ospredju bo razplet v Italiji, kjer je na »kocki« Romin nastop v ligi prvakov, zelo zanimivi pa bodo boji za pokalne lovorike v Angliji, Nemčiji in Franciji.

Manchester City – Manchester United (sobota, 16.00): Najstarejše nogometno tekmovanje na svetu bo dobilo novega zmagovalca. V finalu pokala FA se bosta srečala mestna tekmeca Manchester City in Manchester United. City ni ponovil lanske trojne krone, v ligi prvakov ga je zaustavil Real Madrid, lahko pa osvoji drugo lovoriko, potem ko je pred tednom slavil četrti zaporedni naslov angleškega prvaka. Pep Guardiola je fantom dovolil nekaj zabave, ampak na zadnji tekmi sezone ne bo taktiziral in bo v boj poslal glavne adute. Ne nazadnje, Katalonec lahko postane prvi, ki bi dvakrat zapored osvojil premier league in pokal angleške zveze. To bo ponovitev lanskega finala, v katerem je City zmagal z 2:1. Če je takrat na Wembleyju blestel Ilkay Gündogan, tokrat največ pričakujejo od Phila Fodena, ki igra v življenjski formi in je zasenčil celo Erlinga Haalanda in Kevina de Bruyneja. Manchester United? Nujno potrebuje zmago, če želi v prihodnji sezoni videti Evropo. Podobno velja za nepriljubljenega trenerja Erika Ten Haga, ki mu samo prva lovorika morda še reši stolček na Old Traffordu, kjer je – ironično – nedavno popustila streha. Tip: 1; več kot 4 kartoni.

44 golov je na 47 tekmah v tej sezoni dosegel Kylian Mbappe.

Pep Guardiola je navdušen zbiratelj trofej. FOTO: Lee Smith/Reuters

Kaiserslautern – Bayer Leverkusen (sobota, 20.00): Le kako se bo pobral Leverkusen, potem ko je v finalu evropske lige doživel prvi poraz v sezoni? Še dobro, da njegov sponzor proizvaja aspirin in bo glavobol mogoče manjši. Sanje o neverjetnemu trojčku so se razbile, toda še vedno je v igri dvojna domača krona. Na Olimpijskem štadionu v Berlinu bo tekmec nekdanji velikan Kaisterslautern, ki je osvojil šele 13. mesto v drugi bundesligi in je na poti v finale izločil samo enega prvoligaša – Köln, pa še ta se bo preselil v drugo ligo. Trener Xabi Alonso bo želel sezono končati s pesmijo in lekarnarje ustoličiti kot šesti klub, ki bi osvojil obe domači lovoriki. Seveda bi bila sezona brez domačega poraza nekaj, kar bi se zapisalo v anale. Tip: 2; več kot 2,5 gola.

Ademola Lookman je junak Atalante. FOTO: Paul Childs/Reuters

Lyon – PSG (sobota, 21.00): Tudi Paris Saint-Germain snuje o dvojni domači kroni, toda zanj je to že nekaj kot sprehod v Bolonjskem gozdu. No, prerojeni Lyon je poln samozavesti, odkar si je priigral kvalifikacije za evropsko ligo in bo želel na štadionu Pierre-Mauroy v Lillu pokvariti zadnjo tekmo Kylianu Mbappeju za PSG. Tip: 2; več kot 8 kotov.

Xabija Alonsa je po prvem porazu v sezoni tolažil Aleksander Čeferin. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Atalanta – Torino (nedelja, 18.00): Atalanta je v devetih nebesih. V sredo je zadala prvi poraz Leverkusnu in kar s 3:0 osvojila evropsko ligo. S tem si je zagotovila nastop v ligi prvakov. Za Atalanto to ne bo zadnja tekma sezone, 2. junija, dan po finalu lige prvakov, bo v zaostali tekmi gostila Fiorentino. Četa Giana Piera Gasperinija potrebuje le še točko, da si zagotovi peto mesto v serie A, z dvema zmagama pa lahko prehiti Juventus in Bologno. Da bodo modro-črni po osvojitvi prve lovorike po italijanskem pokalu leta 1963 prestavili v nevtralno prestavo, upa Roma, ki še ima majhne možnosti za ligo prvakov. Serie A ima namreč zaradi najvišjega količnika Uefe na voljo pet mest med elito. Ni pa verjetno, da bo Atalanta tako prijateljska do Rimljanov, da bi si privoščila dva poraza in pokvarila pravljico v Bergamu. Torino je v dobri formi, na petih od zadnjih šestih tekem ni doživel poraza, nazadnje je s 3:1 premagal Milan. Tip: 0; obe ekipi dosežeta gol.