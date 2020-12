Dvojni udarec za Parižane

Aktualni francoski prvak PSG je sinoči doživel dva boleča udarca. Na derbiju 14. kola državnega prvenstva je izgubil proti Lyonu, za nameček pa se je resno poškodovalTekmo v Parizu sta zaznamovala dva dogodka. V prvem polčasu je edini gol dosegelv 35. minuti, v drugem pa je v šesti minuti sodniškega dodatka Brazilecštartal na rojaka Neymarja, tako da mu je obrnilo gleženj in je obležal na igrišču.Mendes je bil za svoj nalet kaznovan z rdečim kartonom, medtem ko se je Neymar zvijal od bolečin in so ga morali z igrišča odnesti na nosilih. Parižani še čakajo na rezultate izvida.Neymar je eden izmed ključnih mož PSG, na zadnjih petih tekmah je dosegel 7 golov, v tej sezoni pa je na 12 tekmah prispeval 9 golov in 5 asistenc.»Nimam novic o Neymarju, je s fizioterapevtom in zdravniki, pregled bo imel jutri,« je po tekmi povedal domači trenerin nadaljeval: »Nismo bili pripravljeni na tekmo, igralci so bili mentalno utrujeni, naredili so preveč napak in niso igrali samozavestno. Presenečen sem, pričakoval sem več,« je pojasnil Tuchel, čigar ekipa je nazadovala na tretje mesto prvenstvene lestvice.