ECA obljublja klubom še več denarja in še vedno nasprotuje superligi

Združenje evropskih nogometnih klubov (ECA) je na današnjem zasedanju na Dunaju obljubilo klubom povečanje sredstev v naslednjem obdobju. Obenem so klubi tega združenja še enkrat odločno zavrnili zamisel o superligi, pa tudi denarno podrli ukrajinske klube, ki jih je prizadela vojna v tej državi.

Predsednik združenja, sicer tudi predsednik pariškega kluba PSG Naser Al-Helaifi, je na novinarski konferenci po koncu zasedanja na Dunaju zatrdil, da si bodo prizadevali za to, da bi klubi po letu 2024 dobili več denarja. »Računamo na 39-odstotno rast marketinške vrednosti klubskih tekmovanj v naslednjem obdobju,« je potrdil Al-Helaifi. Dodal je, da bo ECA na tem področju še tesneje sodelovalo z evropsko zvezo Uefo.

Na zasedanju so poglobili sodelovanje med klubi, zaznali pa so tudi več enotnosti v Evropi, je dejal predsednik združenja. Pri tem je namignil na superligo, ki je lani doživela polom po ostrem odzivu klubov in Uefe, toda projekt oziroma zamisel o zaprtem sistemu tekmovanja vsaj teoretično še živi. A po prepričanju Al-Helaifija je superliga, zagovorniki katere so ostali samo še Real Madrid, Barcelona in Juventus, nima prihodnosti. »Ne obstajajo. Za nas ta liga ne obstaja,« je dejal Katarec.

Z Rusi se ne bodo prenaglili

Neizogibna tema zasedanja je bila tudi vojna v Ukrajini. Klubi združenja ECA bodo kot pomoč klubom v Ukrajini in na splošno tej državi namenili milijon evrov, je sporočila ECA in dodala, da je to začeten korak, ki ima za zdaj bolj simbolično vrednost. Obenem so se zavzeli za to, da ruskim klubom ne bi dovolijli prehitre vrnitve na tekmovanja. Klube in reprezentance iz te države sta kmalu po začetku ruskega vojaškega napada na Ukrajino iz svojih tekmovanj izključili tako krovna evropska kot mednarodna zveza Fifa.

»Ne znam si predstavljati, da bi ruskim klubom dovolili igrati, preden bodo ukrajinski klubi v položaju, da bodo spet lahko igrali in trenirali. Vemo, da tega že nekaj časa ne morejo,« meni podpredsednik ECA Dariusz Mioduski.