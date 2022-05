Eden Hazard igra vedno manj, a je vedno dražji

Novi lastniki Chelseaja, konzorcij vlagateljev z Američanom Toddom Boehlyjem, so bili deležni lepe dobrodošlice pri nogometnem klubu iz zahodnega Londona. Na račun kluba se je namreč steklo kar 20 milijonov evrov samo po zaslugi zmage madridskega Reala v finalu lige prvakov nad Liverpoolom, in sicer le zato, ker je pri osvojitvi naslova z vsega 83 odigranimi minutami sodeloval belgijski napadalec Eden Hazard, ki so ga Londončani leta 2019 v Madrid poslali v zameno za 115 milijonov evrov.

Hazard je do izteka pravkar končane sezone tudi zavoljo številnih poškodb odigral le 66 tekem za Real, dosegel je šest golov in podelil deset asistenc.

»Za menoj so tri težka leta, a v tem, ki prihaja, bom dal vse za ta klub. Prepričan sem, da bo prihajajoče leto moje,« ostaja optimističen 31-letnik, za katerega je Real torej odštel že 135 milijonov evrov ali 3058,66 evra na odigrano minuto.