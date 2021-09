Edin Džeko v Ljubljani: Prijatelja za vedno

Eden najboljših nogometašev v zgodovini BiH Edin Džeko redno polni časopisne stolpce v Italiji, saj velja za enega najboljših napadalcev zadnjega desetletja na »škornju«. Tudi po selitvi iz Rome v Inter ni izgubil želje po zabijanju golov. Toda prav zaradi domnevne prevelike želje in utrujenosti mu je želel Interjev trener Simone Inzaghi konec tedna nameniti počitek.



Inter se je v Milanu pomeril z Bologno in jo razbil z izidom 6:1, Džeko pa je vstopil v igro v 29. minuti in v drugem polčasu prispeval gola za 5:0 in 6:0. »Nisem imel izbire. Ko se je poškodoval Correa, sem ga moral angažirati, kot sem v drugem polčasu aktiviral tudi Alexisa Sancheza, saj je bil gotovo utrujen tudi Lautaro Martinez,« je o svojih napadalcih razmišljal Inzaghi, ki tako ohranja svežino svojih glavnih adutov v napadu.



Nastop v soboto zvečer Džeka kljub vsemu ni oviral pri načrtovanem oddihu. Privoščil si ga je dan pozneje, ko je v Sloveniji vnovič obiskal svojega prijatelja Senijada Ibričića, nogometaša Domžal. »Prijatelja za vedno,« je ob fotografiji na Facebooku zapisal 35-letni Džeko v družbi vrstnika Ibričića, ki bo 36 let dopolnil prihajajočo nedeljo. Inter bo v torek zvečer gostoval v Firencah.

