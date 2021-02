Elsner v Belgiji najprej v karanteno, nato na klop prvoligaša

Slovenski nogometni trener Luka Elsner bo kariero nadaljeval v Belgiji. Kot so sporočili iz prvoligaša KV Kortrijk, je 38-letnik s klubom podpisal pogodbo do konca sezone 2023/24.



Slovenski trener bo nasledil nekdanjega domačega nogometaša in pozneje trenerja Yvesa Vanderhaegheja, ki so ga nedavno odpustili. Elsner bo na trenerski stol kluba sedel takoj, ko bo opravil obvezno karanteno, so še zapisali pri ta čas 15. ekipi 18-članskega belgijskega prvoligaškega prvenstva.



Elsner je kljub starosti 38 let nabral že veliko trenerskih izkušenj. Potem ko je med letoma 2013 in 2016 vodil Domžale, se je v naslednji sezoni preizkusil tudi na klopi Olimpije. Pot ga je nato vodila v tujino, kjer je deloval na Cipru (Pafos), v Belgiji (Saint-Gilloise) in nazadnje v Franciji (Amiens).

