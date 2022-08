Elšnik: Naš trener prekaša Lamparda

V nadaljevanju preberite:

Derbi Maribora in Olimpije je privabil v Ljudski vrt 7500 navzočih, ki so se prepričali o sedanjem stanju dveh tradicionalno največjih nogometnih klubov pri nas. Kaj je dejal mariborski športni direktor Marko Šular o žvižgih s tribun? Kako čvrsta je klop trenerja Radovana Karanovića in kje se skriva moč Alberta Riere? S kom je Olimpijin predsednik Adam Delius primerjal vratarja Matevža Vidovška?