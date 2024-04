Enajst predsednikov vnovič podprlo Aleksandra Čeferina

Tirana je bila prizorišče srečanja voditeljev nacionalnih nogometnih zvez iz širše regije jugovzhodne Evrope. Srečanje je gostil Armand Duka, predsednik Nogometne zveze Albanije in podpredsednik Uefe, na njem pa so bili navzoči predsedniki in/ali generalni sekretarji enajstih zvez, med njimi zvez Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Cipra, Grčije, Kosova, Črne gore, Severne Makedonije, Srbije, Slovenije in Turčije.

Med strateško razpravo o prihodnosti nogometa so imeli na mizi več tematik, kakršne so Uefina razvojna strategija nogometa – to so prihodnji format klubskih tekmovanj in spremljajoči novi solidarnostni program, sodniške zadeve in njihov razvoj, primerjalni podatki in analize na športnih področjih in financah ter priložnosti za sodelujoče države.

Na delovnem sestanku, ki se ga je udeležil tudi predsednik NZS Radenko Mijatović, so navzoči soglasno vnovič potrdili »brezpogojno podporo predsedniku Uefe Aleksandru Čeferinu in njegovi viziji prihodnjega razvoja evropskega nogometa«.