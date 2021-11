Eto'o napovedal vojno goljufom na nogometni zvezi

Za člani zlate generacije Barcelone, ki jo je med letoma 2008 in 2012 vodil trener Josep Guardiola, je pestrih nekaj dni: po tem, ko se je v klub kot trener vrnil Xavi Hernandez in je predsednik Joan Laporta kot prvo okrepitev za zimski prestopni rok potrdil Daniela Alvesa, je njun nekdanji soigralec Eto'o v domovini uradno oddal kandidaturo za predsednika nogometne zveze. Kamerunec je sicer le eno sezono odigral pod taktirko Guardiole (2008/09), ko so Katalonci osvojili vse možne naslove, nato je v vrstah Interja, ki ga je vodil Jose Mourinho, odmevno ustavil Barco v polfinalu lige prvakov v sezoni 2009/10. Z Mourinhom je nato razmeroma uspešno sodeloval tudi pri Chelseaju, nosil pa je tudi drese Real Madrida, Leganesa, Espanyola, Mallorce, Anžija Mahačkale, Evertona, Sampdorie, Antalyasporja, Konyasporja in nazadnje Qatar SC.