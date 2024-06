Kako je bilo pred 24 leti: prvega ne pozabiš nikoli

V nadaljevanju preberite:

Verjetno je v Stuttgartu padel rekord iz Amsterdama po obisku slovenskih navijačev, prav gotovo pa bo za nov rekord poskrbela četrtkova tekma v Münchnu proti Srbiji, ki naj bi v bavarsko metropolo privabila več kot 20.000 privržencev reprezentance Matjaža Keka. Zato je to dobra priložnost, da obudimo spomin, kako je bilo na prvem slovenskem euru pred 24 leti.

Mlajšim bralcem je zdaj že malce lažje predstavljiva nogometna evforija, ki je vladala v Sloveniji pred prvim nastopom na velikem tekmovanju – evropskem prvenstvu leta 2000 v Belgiji in na Nizozemskem. Reprezentanca Srečka Katanca je s fantomskim golom Mirana Pavlina v zasneženem Kijevu uresničila dolgoletne sanje naroda, ki je takrat še veljal predvsem za smučarskega.

Kako je bilo na euru 2000, kaj je zaznamovalo slovensko zgodbo, kje je bila slovenska baza, kako so se razpletle tri tekme in kakšne so bile okoliščine? Oglejte si znamenite fotografije ...

Celoten članek in še več zgodb prinaša na 200 straneh posebna Delova revija Euro 2024, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih za časopise in revije.