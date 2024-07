| Euro 2024 PREMIUM

Deschamps se je posul s pepelom, Mbappe veliko razočaranje eura

Tekma med Francijo in Španijo je potrdila, da so minili časi, ko sta lovorike prinašali obramba in previdnost. Po zaostanku samo dva strela v okvir vrat.

Galerija Kylian Mbappe (zadaj, levo Antoine Griezmann) ni mogel preprečiti poraza Francije. FOTO: Franck Fife/AFP