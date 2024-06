Čeferin pomiril Mijatovića, Slovenci pa že v novem filmu

V nadaljevanju preberite:

Dan po neodločenem izidu z Anglijo, ki je bil za Slovence velik kot zmaga, so naši nogometaši preživeli manj intenzivno kot dneve do zadnje tekme v Kölnu. V taboru najmanjše udeleženke osmine finala je vladalo sproščeno vzdušje, že danes bodo v Wuppertalu premaknili v višjo prestavo, saj misli Slovencev zaseda le še priprava na ponedeljkov (21.00) spektakel s Portugalsko v Frankfurtu. To je epilog sinočnjega zadnjega dne rednega dela tekmovanja na euru 2024.

Del prvega treninga po torkovem podvigu z Anglijo smo si na štadionu tukajšnjega nižjeligaša ogledali v družbi selektorja Matjaža Keka, predsednika NZS Radenka Mijatovića in direktorja reprezentanc Mirana Pavlina. To je bilo ravno v času drugih polčasov tekem v Frankfurtu in Stuttgartu, po katerih si je prvo mesto v skupini E zagotovila Romunija, tedaj (še) eden od dveh možnih tekmecev Slovenije v osmini finala. Nis(m)o bili vsi zadovoljni, nekateri bi imeli raje Belgijo, dobili pa s(m)o – Portugalsko. Kaj se je dogajalo na treningu v Wuppertalu?