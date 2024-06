Zakaj izžarevajo Slovenci optimizem in samozavest pred Portugalsko

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometaši so pripravljeni na presenečenje tudi v ponedeljkovi (21) tekmi osmine finala s Portugalsko. To je sporočilo prvega pravega skupnega treninga po zahtevni tekmi z Anglijo. V vadbenem središču reprezentance v Wuppertalu veje optimistično vzdušje, Slovenci naj bi namreč prav v tem času ujeli vrhunec forme in telesne pripravljenosti, kar je dobro znamenje pred novim spektakularnim večerom v Frankfurtu.

Frankfurt je bančno-finančno središče celinske Evrope, toda v ponedeljek bo tudi tam vendarle v ospredju nogomet. Pomerili se bosta marčevski znanki iz Stožic – Slovenija in Portugalska. Nekaj dni pred tekmo je preuranjeno govoriti o taktiki, tako slovenski selektor Matjaž Kek kot njegov portugalski kolega Roberto Martinez bosta poskušala v dveh preostalih treningih maksimalno strniti vrste in pripraviti predvsem svoje adute, četudi v kontekstu prilagajanja na značilnosti tekmeca.

Kakšni naj bi bili enajsterici Portugalske in Slovenije v ponedeljek v Frankfurtu? Zakaj so Slovenci optimistični in kako je odgovoril izkušeni veteran Pepe na vprašanje, ali se bo Cristianu Ronaldu odprlo prav proti Sloveniji? Tudi to v članku.