Danski selektor za Slovence nima skrbi, enajsterico že ima

Če se po besedah in drži pozna, Danci samozavestno čakajo na prvi nastop na evropskem prvenstvu. Moč rdečo-belega dinamita bodo prvi občutili prav Slovenci v nedeljo v Stuttgartu v prvi tekmi skupine C. Dve pripravljalni tekmi proti skandinavskima tekmecema, Švedski (2:1, Pierre Højbjerg, Christian Eriksen) in Norveški (3:1, Pierre Højbjerg, Jannik Vestergaar, Yusuf Poulssen) sta danskemu selektorju Kasperju Hjulmandu razblinili vse neznanke.

»Da,« je odločno odgovoril na vprašanje, ali že ima izbrano prvo enajsterico za uvodni dvoboj proti Sloveniji. »Vse sem videl. Videl sem treninge in videl sem igre. Tako da imam kar dobro predstavo o tem, kaj počnemo,« je dodal Hjulmand, ki je potrdil, da kapetan Simon Kjær še ne bo nared za prvo tekmo.

»Ni še povsem pripravljen, zaostaja za drugimi in ne bi bilo prav, če bi v nedeljo igral. Potrebujemo ga v nadaljevanju turnirja,« je o branilcu italijanskeg velikana Milana povedal 52-letni Hjulmand.

Danska nogoemtna reprezentanca se je v Južni Nemčiji nastanila v Freudenstadtu na vzhodnem robu severnega Schwarzwalda.