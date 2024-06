Gareth Soutgate: Imel bom težko delo

»Izid odraža igro. Bil je pošten. Veliko je bilo dobrih posameznikov. Lepo je bilo videti predstavo moštva, v katerem so bili igralci z ne prav veliko nastopov za reprezentanco. Hitro so se počutili udobno v dresu Anglije. Zadovoljen sem bil z intenzivnostjo igre in igralcev, še posebej z vidika telesne pripravljenosti. Treba je bilo biti previden, tekmeci so se branili s petimi v zadnji liniji in čakali na nasprotne napade. Podobno nas čaka tudi v Nemčiji,« je selektor Gareth Southgate strnil oceno prve pripravljalne tekme Anglije pred odhodom v Nemčijo, kjer bo v skupini C zadnja tekmica Slovenije v Kőlnu. 25. t. m. Carlton Palmer z bele točke (60), Trent Alexander-Arnold (85) in Harry Kane (89) so bili strelci za prepričljivo zmago, ki je spravila v zagate selektorja.

Angleški selektor Garteh Southgate (levo) ima zahtevno nalogo, saj ima preveč odličnih igralcev. Kapetan Harry Kane je nedotakljiv. FOTO: Lee Smith/Action Images Via Reuters

»Igralci si zaslužijo spoštovanje in upoštevanje, preden sprejmem poštene in prave odločitve. Seveda bom subjektiven, ampak na vsakem položaju moram uravnotežiti moštvo, zaradi česar bo to dodatna težava,« je razmišlja Southgate skozi oči selekcije in izbora 26 igralcev, ki bodo odpotovali na evropsko prvenstvo.

V začetni enajsterici, z izjemo vratarja Jordana Pickforda, ni bilo niti enega standardnega prvokategornika. Selektorja so zelo zadovoljili krilni napadalec Crystal Palaca Eze Eberechi, Chelseajeva mlada zvezdnika Conor Gallagaher in Palmer. Alexander-Arnold bi v vlogi zadnjega zveznega igralca lahko tvoril dvojec z Declanom Riceom.

Anglija bo pred selektorjevo objavo seznama igralcev v petek igrala še z Islandijo.