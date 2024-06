Harry Kane: Tudi Gary Lineker in Wayne Rooney nista ničesar osvojila

Angleška nogometna reprezentanca, ki so jo mnogi poznavalci pred začetkom tega evropskega prvenstva šteli med udarne favorite za lovoriko, na prvih dveh tekmah proti Srbiji (1:0) in Danski (1:1) nikakor ni blestela. Slovenski privrženci pa ji namenjajo precej pozornosti, saj bo prav ta danes v Kölnu (21.00) stala nasproti izbrancem selektorja Matjaža Keka, obenem pa ima že tradicionalno pri nas številne, ki ji namenjajo naklonjenost. Predvsem na tistih tekmovanjih, na kateri med navzočimi ni slovenske reprezentance.

A kakorkoli: Anglija si je s štirimi točkami odprla vrata izločilnega dela, doma pa je za prikazano požela precej kritik, med drugim tudi od nekoč slovitega reprezentanta in zdaj strokovnega TV komentatorja Garyja Linekerja. Podobno je razmišljal tudi legendarni Wayne Rooney. Kritične besede pa so močno zabolele zdajšnjega prvega asa angleške vrste Harryja Kana. »Sam se nikoli ne bi vedel nespoštljivo do igralcev, ki nosijo angleški dres. In vem, že dolgo naša reprezentanca ni ničesar osvojila, mnogi od teh, ki nas zdaj kritizirajo, so igrali in ostajali brez lovorik. Najbrž se zavedajo težavnosti boja na velikem mednarodnem tekmovanju,« je poudaril Kane in imel v mislih prav omenjena dva reprezentančna predhodnika.