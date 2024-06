Dan z družinami je bil za angleškega kapetana predolg

V angleškem taboru še zdaleč ni vse rožnato, pa čeprav je Anglija s štirimi točkami že uvrščena v osmino finala. Angleški mediji si želijo boljših predstav svoje reprezentance, na udaru kritik se je znašel neprepoznavni Harry Kane, ki ni izgledal kot eden od najboljših napadalcev na svetu.

»Nič hudega ni, če že v skupinskem delu malo trpimo, včasih je to bolje kot zanesljivo zmagovati, nato pa se spotakniti na prvi stopnički izločilnih bojev. Nič ne bi pomagalo, če v skupini dosežem pet zadetkov, nato pa v četrtfinalu ostanem brez gola,« na kritike odgovarja Kane.

Med najglasnejšimi je bil Gary Lineker, nekdanji reprezentant, zdaj pa prvo ime nogometne produkcije televizijske hiše BBC, ki je igro Angležev označil za »zanič« in še posebej izpostavil Kana. »Vem, da so plačani za svoje mnenje, a so tudi bivši nogometaši Anglije in nosijo del odgovornosti. Anglija že dolgo ni osvojila ničesar, tudi ko so oni nosili reprezentančni dres. Upam, da se še spomnijo, kako težko je preslišati te kritične besede, ki gotovo ne pomagajo nikomur,« Linekerju odgovarja angleški kapetan.

Kane ve, kako se spoprijeti s pritiskom medijev, marsikdo med mlajšimi soigralci pa ima s tem več težav. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Za konec pa je še presenetil s svojo oceno prostega petkovega popoldneva, ki so ga Angleži preživeli v družbi družine. »Bilo je sproščujoče, a mislim, da je za marsikoga v ekipi trajal predolgo. To moramo v prihodnje spremeniti,« je dodal Kane in pojasnil, da je bilo dogajanje z napihljivimi gradovi in drugo zabavo za najmlajše, ki je trajalo sedem ur, za marsikoga preveč naporno.