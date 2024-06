Kako se s pritiski spoprijemajo slovenski nogometaši

Vrhunski športniki so danes deležni številnih pritiskov – pričakovanja javnosti, trenerjev, sotekmovalcev, prijateljev, družine in sponzorjev lahko na nekatere sicer vplivajo spodbudno, spet drugim lahko povzročajo neobvladljivo tesnobo. Občutek nemoči, pomanjkanje samozavesti, depresija in anksioznost so le nekatere oblike duševnih stisk, s katerimi se dnevno spopadajo športniki vseh starosti. Z željo ozaveščati javnost in hkrati ponuditi konkretno sistemsko pomoč vsem, ki se znajdejo v primežu tovrstnih pritiskov, sta Skupina Triglav in Nogometna zveza Slovenija strnili vrste in predstavili skupno pobudo #zVamiSmo.

Podprimo športnike ne glede na njihov rezultat

Pritiski velikih tekmovanj, kot je evropsko prvenstvo v nogometu, so sami po sebi dovolj veliki, a kaj, ko je ta čustveni napor veliko širši. »Nogomet je čustvena igra. Veliko stvari, ki se zgodijo na igrišču, po tekmi prinesemo domov,« pravi nekdanji reprezentant Bojan Jokić, ki skupaj z nekaterimi nogometašicami in nogometaši poudarja pomen ustrezne mentalne pripravljenosti in skrbi za (duševno) zdravje.

Pri nekaterih športnikih se stiske prevesijo v depresivna stanja, motnje hranjenja ali različne oblike zasvojenosti. Z vse nižjo starostjo nogometašev in nogometašic, ki se v nekaterih primerih v profesionalni šport podajo že pri 17 letih, število tovrstnih težav narašča – tako po svetu kot tudi v Sloveniji. A preventiva pred duševnimi boleznimi, ki življenja športnikov pogosto zaznamujejo še dolgo po zaključku kariere, je lahko enostavna – v večini primerov so dovolj že (redni) odkriti pogovori s seboj, bližnjimi ali strokovnjaki ter iskreni odgovori na vprašanje: »Kako si?«

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je v sodelovanju s Skupino Triglav zagnala iniciativo #zVamiSmo, s katero želijo ob pomoči športnih idolov pomen skrbi za duševno zdravje približati tako nogometašem in nogometašicam vseh starosti kot tudi njihovim bližnjim, navijačem in širši javnosti.

Ko je »na plečih« enajsterice nacionalni ponos

Nogometna vročica je to poletje dosegla vrhunec, številni slovenski navijači so se odpravili v Nemčijo, kjer so podpirali svoje junake, še več jih je spremljalo in navijalo doma. Pričakovanja navijačev skozi celotno evropsko prvenstvo so velika, posledično pa tudi pritiski na nogometaše, ki kljub velikemu srcu in želji po napredovanju niso vedno kos vsem izzivom na zelenici.

V tem obdobju je zato še pomembnejše, da stopimo skupaj ter jih kot javnost in navijači podpremo tudi skozi pobudo #zVamiSmo. Vanjo se je vključilo deset nogometašev in nogometašic: Erik Janža, Vanja Drkušič, Žan Karničnik, Nino Žugelj, Špela Kolbl, Marcela Kos, Zala Meršnik, Dominika Čonč, Danijel Šturm in Bojan Jokić. Zadnji je delil tudi svojo izkušnjo s svetovnega prvenstva leta 2010. »Ko slišiš himno, je to velik ponos, a hkrati tudi velika odgovornost. Takrat športnik začuti posebno evforijo. V želji po uspehu lahko pregori,« je pojasnil in dodal, da je po njegovem mnenju še kako pomembno, da imajo danes profesionalni igralci ob prelomnih trenutkih v karieri dobro podporo bližnjih pa tudi psihologov. Ob tem je še poudaril, da morajo športniki tovrstno pomoč znati tudi sprejeti: »Ko sem igral v tujini, smo imeli dostop do psihologa, a so se nam pogovori z njim zdeli le nekakšno nujno zlo. Danes pa vem, da lahko podpora bližnjih – soigralcev, družine, prijateljev pa tudi strokovnjaka, ki dviguje tvojo motivacijo in te opremi s pozitivnimi sporočili – pripomore k temu, da svojo kariero dvigneš na višjo raven. Zato je prav, da so psihologi vključeni v procese priprav in treningov pa tudi da se znamo o teh stvareh odkrito pogovarjati med seboj.«

Pogovor, ki ne sme biti več tabu

Sporočila, ki so jih podali omenjeni nogometaši in nogometašice, odsevajo prizadevanja NZS, ki skrb za duševno zdravje uvršča med svoje najpomembnejše naloge. »Vemo, da imata nogomet in šport nasploh izjemen vpliv na fizično zdravje posameznikov. Vendar pa želimo opozoriti na enako pomembno, a pogosto zanemarjeno temo – duševno zdravje. S pobudo #zVamiSmo skozi pogovore z nekaterimi prepoznavnimi obrazi slovenskega nogometa v sodelovanju s Skupino Triglav ozaveščamo, kako pomembno je, da o svojih težavah spregovorimo. Odkrito in brez strahu, saj smo v tem vsi skupaj,« je povedal Martin Koželj, generalni sekretar NZS.

Tudi športniki so »le« ljudje

»Duševno zdravje je pomemben element dobre psihofizične pripravljenosti. Skrb zanj je eden od ključnih pogojev za varnejšo prihodnost vsakega posameznika,« odločitev za sodelovanje v pobudi #zVamiSmo pojasni Luka Pušnik, direktor službe za korporativno komuniciranje v Zavarovalnici Triglav, in dodaja: »V Skupini Triglav s športnimi sodelovanji vstopamo v zgodbe, h katerim lahko pomembneje prispevamo z našimi izkušnjami, znanjem in podporo – in obratno, tudi partnerje vključujemo v tiste projekte, s katerimi se lahko vsebinsko poistovetijo. S takšnim odnosom smo pristopili tudi k pobudi #zVamiSmo, s katero želimo tako nogometaše in nogometašice kot tudi njihove bližnje, navijače in druge ozaveščati, kako pomembno je, da poskrbimo za svoje zdravje in dobro počutje, ob čemer poudarjamo tudi pomen medsebojne opore.« Ob tem pa še enkrat poudarja: »Na evropskem prvenstvu je pomembno, da kot navijači podpremo reprezentante in jim stojimo ob strani tako ob vzponih kot tudi ob morebitnih padcih. Največ šteje prav to, da v vsakem trenutku lahko rečemo #zVamiSmo in jih kot ekipa navijačev podpiramo na njihovi poti.«

Ste res v redu? Duševna stiska ni težava le vrhunskih športnikov, zato je pobuda #zVamiSmo lahko dober opomin vsem nam, da so posamezniki, ki se srečujejo z duševnimi stiskami, med nami. Kot skupnost lahko naredimo največ, da odpravimo stigmo, ki je še vedno precej prisotna. Da o njej spregovorimo in se poglobimo v občutke in občutja naših najbližjih. In ko boste prihodnjič koga vprašali: »Kako si?« in boste prejeli odgovor »V redu«, preverite, ali ta odgovor drži. Tudi v Skupini Triglav bodo zato akcijo obravnavali širše in jo predstavljali celotni družbi. Prepričani so namreč, da je skrb za duševno zdravje eden od ključnih pogojev za varnejšo prihodnost, ki jo v Triglavu soustvarjajo z zavarovalno-finančnimi storitvami pa tudi s številnimi drugimi aktivnostmi.

