Milivoje Novaković: Köln je pravo prizorišče za senzacijo Slovenije

Slovenija bo krenila v torek (21.00) po osmino finala eura 2024. Tekmec slovenskih nogometašev bo slovita Anglija, prizorišče spektakla pa Köln, eden najbolj akustičnih štadionov v 84-milijonski državi. Težko bi našli sogovornika, ki bi o tem vedel več kot Milivoje Novaković, dolgoletna zvezda bundeslige prav v majici Kölna, danes član strokovnega štaba Slovenije, ki ima na računu tudi gol v mreži Anglije. »Novagol«, v Nemčiji znan kot »Doppelpack« zaradi številnih tekem, na katerih je zabil dva gola, nam je zaupal svoje misli pred sedmim angleško-slovenskim nogometnim spopadom.

»Večina tekem na euru je izenačenih. Podobno je v skupini C, analizirali smo dosedanje dvoboje in vsaka reprezentanca je ranljiva. Logično, da je Anglija velikanski favorit na papirju, gre za ekipo z odličnimi nogometaši, toda to je lahko dodaten motiv za fante. Zakaj ne bi presenetili favorita? Če bomo šli v tekmo, da ta pritisk nanje obrnemo v svoj prid, bomo zadovoljni,« je prepričan Ljubljančan, ki dodaja: »Gotovo se spomnite tekme, ko so Angleži poškodovali Boštjana Cesarja, za »nagrado« pa namesto prekrška v napadu dobili kazenski strel. Danes bi VAR spremenil odločitev sodnika. Naše tekme so bile vedno tesne, takšni sta bili tudi obe v Stožicah.« Več v članku.