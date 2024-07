Novi rod kot pred desetletjem zlato špansko moštvo

V nadaljevanju preberite:

Čez pisani mesec dogajanja v Nemčiji je padel zastor, naslov najboljše nogometne reprezentance v Evropi je osvojila Španija. Kako je bilo z njeno vlogo favorita pred prvenstvom in zakaj je bila njena pot do finala težja od tiste, ki so jo imeli angleški tekmeci? Kako je bilo s temeli španske vrste v lanskem letu in kaj se je spremenilo po spodrsljaju na zadnjem mundialu? Kakšna je prihodnost te izbrane vrste?