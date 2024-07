Čez dve leti morda konec 60-letnega trpljenja, možni odrešitelj Jürgen Klopp

V nadaljevanju preberite:

Leta 1996 so na domačem euru Angleži prepevali »Football's Coming Home« (nogomet se vrača domov), ki vsebuje tudi besedno zvezo »30 years of hurt« (30 let trpljenja). Čez dve leti bodo na SP prek luže lahko to številko podvojili. Tudi po 58 letih od slavja na Wembleyju domovina nogometa ostaja brez lovorike. Španija je bila v berlinskem finalu boljša. Reprezentanco treh levov pa čaka resen premislek, kako naprej. Z Garethom Southgatom ali ne. Bo v vabo zagrizel Jürgen Klopp?

Kaj je po finalu povedal Jude Bellingham? Zakaj so glavni aduti, ki so blesteli v klubih, zatajili? Zakaj so lahko v Angliji kljub razočaranju optimistični?