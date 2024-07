Španci pobrali vse lovorike

Španija je na evropskem prvenstvu v nogometu v Nemčiji, ki ga je dobila v nedeljskem finalu v Berlinu po zmagi nad Anglijo z 2:1, osvojila tudi vse tri pomembne posamične lovorike za najboljšega igralca, mladega igralca in nogometaša finala. Rekordni četrti naslov je osvojila z zmagami na vseh sedmih tekmah brez enajstmetrovk in rekordnimi 15 goli.

»Presrečen sem. Bil je čudovit dan, v katerem je bilo moštvo zasluženo okronano za prvaka Evrope,« je španski selektor Luis de la Fuente povedal za televizijo TVE.

»Izjemno sem vesel in ponosen. Čez dve leti pa bomo ciljali na naslov svetovnih prvakov. Do tam sta dve leti, dve zelo dolgi leti, a bomo stvari peljali korak za korakom,« je v pogovoru z novinarji v mešani coni dejal dvaindvajsetletni Nico Williams. Najboljši igralec finala je v 47. minuti zadel za vodstvo po podaji 17-letnega Lamina Yamala, najboljšega mladega igralca turnirja.

Tega je v 87. minuti odločil Mikel Oyarzabal. Po tekmi je poleg medalj in pokala predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin Rodriju, ki je zaradi poškodbe končal finale že ob polčasu, podelil še pokal za najkoristnejšega igralca EP za popolno špansko zmagoslavje.

»Morali smo trpeti. Morali smo trpeti kot živali,« je Williams strnil drugi polčas in dodal: »Trenutno se ne zavedamo, kaj smo naredili. Jutri se bomo vrnili v Španijo in bomo lahko podoživeli vse skupaj z navijači ter jim vrnili ljubezen in toplino, ki so nam jo dali. Mislim, da smo se zapisali v zgodovino.«

Lamine Yamal je v Nemčijo prišel kot 16-letni fant, odšel pa star 17 let in z naslovoma evropskega prvaka in za najboljšega mladega igralca turnirja. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Williamsovi starši so prispeli kot begunci v severno Španijo iz Gane, njegov starejši brat Inaki igra za to afriško reprezentanco. Zmago je posvetil staršem in dejal, da je v španski reprezentanci prišlo do zgodovinske spremembe.

»Moja družina se je borila za ta trenutek. Moji starši so veliko pretrpeli, da so prišli sem in so mi privzgojili spoštovanje in zvestobo. To je zanje, za vse, ki so verjeli vame od samega začetka,« je dejal Williams.

La Roja prehitela Nemčijo

La Roja je postala prva ekipa, ki je zmagala na vseh sedmih tekmah na enem EP in za en pokal po slavjih v letih 1964, 2008 in 2012 prehitela Nemčijo, s katero je bila doslej izenačena. Varovanci De la Fuenteja so dosegli rekordnih 15 golov in na tej poti ugnali branilko naslova Italijo, polfinalistko SP 2018 in 2022 Hrvaško, gostiteljico Nemčijo in pred turnirjem favorizirano Francijo, zmagovalko SP 2018 in podprvakinjo 2022.

Nogometaši Španije bodo prvo tekmo po osvojitvi naslova igrali 5. septembra v gosteh s Srbijo v prvem krogu skupine 4 A lige narodov, kjer branijo naslov. Srbi so izpadli v skupinskem delu prvenstva stare celine in zaostali za Slovenijo, ki se je prvič prebila v izločilne boje. V skupini je bila tudi Anglija, zanjo je bila Slovenija edina ekipa na turnirju, ki ji ni uspela zabiti gola.

Dali so ga tudi evropskim prvakom, Cole Palmer je izenačil le tri minute po vstopu v igro in dal upanje Angliji, ki pa je nadaljevala 58-letno sušo brez pokala z edinim osvojenim naslovom svetovnega prvaka.

»Težko je z besedami opisati, kako se zdaj vsi počutimo. Do tega finala ni lahko priti. Moraš vzeti, ko pride priložnost in tega nismo storili. To je izjemno boleče in bo bolelo še dolgo,« je Harry Kane pospremil nov nastop, po katerem je ostal brez velike lovorike v karieri. V finalu je imel napadalec le 13 dotikov žoge.

»Težko je razmišljati o prihodnosti tako kmalu po takšnem porazu«, se je po tretjem porazu v finalu EP v zadnjih treh letih odzval angleški selektor Gareth Southgate, čigar pogodba poteče decembra.

»Težko je razmišljati o tem tako hitro po takšnem porazu. Seveda nikoli prej nismo prišli do dveh finalov, a prišli smo zmagat in nam to ni uspelo. Moram imeti pogovore s pomembnimi ljudmi v zakulisju in očitno o moji usodi ne morem javno govoriti dotlej,« je dejal 53-letni trener.

Na položaju selektorja je od leta 2016 in je Anglijo popeljal do četrtfinala SP 2022, polfinala SP 2018 in dvakrat v finale, prvič leta 2021 na domačem Wembleyju.

Angleški kralj Karel III (v sredini) je tolažil angleške reprezentante. FOTO: Yui Mok Via/Reuters

V finalu sta se tokrat pomerili kraljevini, valižanski princ William, tudi predsednik nogometne zveze Anglije, je bil na tribuni, tako kot španski kralj Filip VI. Slednji je že pred finalom napovedal, do si želi v špansko slačilnico ne gleda na razplet dvoboja.

Španska kraljeva družina je svoji ekipi čestitala za naslov evropskega prvaka. »Evropski prvaki!!!! Bili ste najboljša ekipa, vsako tekmo ste nam naredili v užitek. Celotna Španija je ponosna na vas. Ta rezultat ustreza temu, kar smo videli na igrišču na celotnem EP 2024. Praznujmo,« je so zapisali v kraljevi družini na X.

Angleški kralj Karel III pa je Southgata spodbudil: »Tudi če bi ti bila ta večer odvzeta zmaga, bi rad z ženo in celotno družino prosil tebe in tvojo ekipo, da vztrajate pokončno. Vsakdo, ki se je kdaj ukvarjal s športom, ve, kako obupano se lahko počutiš po takšnem rezultatu, ko je bila nagrada tako blizu,« je bilo zapisano v kraljevem pismu na X ob čestitkah Španiji za njen uspeh.