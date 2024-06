Med slovensko himno si je zavezoval nogometne čevlje in žvečil

Angleške nogometaše so pred začetkom evropskega prvenstva v Nemčiji mnogi uvrščali v najožji krog favoritov, toda Otočani za zdaj te vloge (še) niso upravičili. V skupini C so resda osvojili prvo mesto (pred Danci, Slovenci in Srbi), vendar pa s svojimi predstavami niso navdušili. Nič čudnega, da jim iz tekme v tekmo glasneje žvižgajo celo njihovi navijači.

Nekaterim nemškim novinarjem so padli v oko tudi arogantni nastopi zvezdnika Juda Bellinghama. Pred začetkom torkove tekme s slovensko reprezentanco si je, denimo, med igranjem Zdravljice – meni nič, tebi nič – kleče počasi zavezoval nogometne čevlje, pri čemer se mu ni prav nič mudilo. Za nameček je med slovensko himno še tako žvečil, da so ga videli celo s tribun, po koncu uvodne slovesnosti pa je žvečilni gumi odvrgel na zelenico.

Med tekmo je bil nato mladi as, ki bo – mimogrede – pojutrišnjem praznoval 21. rojstni dan, le bleda senca samega sebe pri madridskem Realu, s katerim je v minuli klubski sezoni osvojil tako rekoč vse, kar se je osvojiti dalo. Judova statistika je ostala prazna. Še več; proti slovenskim vratom ni sprožil niti enega strela, poleg tega (si) ni ustvaril nobene priložnosti. To je bil zanj in za njegove soigralce večer za pozabo. Podobnega si Angleži v osmini finala v nedeljo proti Slovakom (18.00) ne bodo smeli privoščiti.