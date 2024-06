Sramotno vzklikanje srbskih navijačev (VIDEO)

V srbski nogometni zvezi so zaradi spornega petja albanskih in hrvaških navijačev na tekmi v Hamburgu nemudoma zagnali vik in krik, zagrozili so celo z odhodom z evropskega prvenstva, če pristojni pri evropski krovni hiši (UEFA), ki jo kot predsednik vodi Aleksander Čeferin, ne bi ostro kaznovali Albancev in Hrvatov. Na to, da bi si tudi sami zaradi neprimernega vedenja svojih privržencev zaslužili sankcije, seveda niso pomislili.

Na družbenih omrežjih je namreč zaokrožil posnetek, na katerem skupina srbskih navijačev v Gelsenkirchnu glasno vzklika ime ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je 24. februarja leta 2022 začel zloveščo »posebno« vojaško akcijo v Ukrajini. Zaradi nje so slednjič odgovorni pri Uefi – kakor v mnogih drugih mednarodnih športnih zvezah – tudi sklenili izločiti Rusijo (in Belorusijo) iz svojih tekmovanj.

Da so v Srbiji bolj prorusko usmerjeni, sicer ni nobena skrivnost. Vedenje srbskih navijačev na tem euru so že pod drobnogled vzeli pristojni pri Uefi, ki so skupaj z nemškimi prireditelji na štadionih prepovedali zastave Izraela, Palestine in tudi Rusije. Kljub temu je bilo med srbskimi privrženci na uvodni tekmi z Angleži, ki so jo izgubili z 0:1, videti tudi več ruskih trobojnic in tudi srbske zastave, na katerih so Kosovo narisali kot del svoje države. A to še ni vse; v angleški zvezi so se pritožili, da so nekateri srbski navijači med tekmo oponašali opičje zvoke, ki so jih namenili temnopoltim Otočanom.