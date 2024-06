Ronaldo s soigralci brez pritiska, koga bodo dobili Slovenci?

Z današnjimi tekmami v skupinah E in F se bo na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji sklenil skupinski del tekmovanja. Izjemno napeto je v skupini E, kateri imajo vse štiri reprezentance (Romunija, Belgija, Slovaška in Ukrajina) po tri točke. Para zadnjega kroga sta: Slovaška – Romunija in Ukrajina – Belgija.

Na današnjih dvobojih med Slovaki in Romuni v Frankfurtu ter med Ukrajinci in Belgijci v Stuttgartu (z začetkom ob 18. uri) ne bo nobenega preračunavanja, prav vse reprezentance bodo dale vse od sebe in si poskušale zagotoviti napredovanje.

Od osmih izbranih vrst, ki bodo danes stopile na veliko nogometno sceno, zgolj Portugalska v skupini F mirno in brez tekmovalnega pritiska pričakuje zadnji krog. Cristiano Ronaldo & Co. so si z zmagama nad Češko z 2:1 in Turčijo s 3:0 že zagotovili nastop v osmini finala, druge moštva pa imajo realne možnosti za preboj med 16.

Tekma med Gruzijo in Portugalsko bo v Gelsenkirchnu, med Češko in Turčijo v Hamburgu, obe se bosta začeli ob 21. uri. Po dveh tekmah je Portugalska zbrala vseh šest točk, Turčija tri, Gruzija in Češka pa po eno.

Na letošnjem evropskem prvenstvu v osmino finala napredujejo vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh šestih skupin, ob njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene.

Slovenija je po včerajšnjem neodločenem izidu z Anglijo osvojila tretje mesto v skupini C. V osmini finala se bo pomerila z zmagovalcem skupine E (Belgija, Romunija, Slovaška ali Ukrajina) ali F (Portugalska). Anglijo čaka tretjeuvrščena izbrana vrsta skupine D (Nizozemska) ali E (Belgija, Romunija, Slovaška ali Ukrajina), Dansko pa Nemčija.

V osmino finala so se doslej uvrstile Nemčija in Švica iz skupine A, Španija in Italija iz skupine B, Anglija, Danska in Slovenija iz skupine C, Avstrija, Francija in Nizozemska iz skupine D ter Portugalska iz skupine F.