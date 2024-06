Slovence na Brdu presenetili najmlajši navijači

Slovenska nogometna reprezentanca je na Brdu pri Kranju nadaljevala intenzivne priprave na evropsko prvenstvo, ki se bo 14. junija začelo v Nemčiji. Program na Gorenjskem so izbrancem Matjaža Keka popestrili otroci, ki so si ogledali vadbo in se srečali z igralci. Vse bližje je tako EP kot tudi predzadnja pripravljalna tekma, ki jo bodo Slovenci igrali v torek ob 18. uri v Stožicah proti Armeniji.

Šporar: Zelo dobro vadimo, treningi so zahtevni

»Zelo dobro vadimo, treningi so zahtevni, a kakovostni. Vsi smo željni uspeha in motivirani, tako da se veselimo začetka EP. Prepričan sem, da se bomo pokazali v dobri luči,« je povedal Andraž Šporar. Napadalec Panathinaikosa je poudaril, da je vse usmerjeno k prvi tekmi na EP in obračunu z Dansko. V skupini C sta še Anglija in Srbija. Del tega bosta tudi že omenjena pripravljalna tekma z Armenijo ter sobotna z Bolgarijo.

Josip Iličić in Jasmin Kurtić sta podpisovala različne predmete, ki so jih otroci prinesli na Brdo pri Kranju. FOTO: NZS

»Čakata nas dve tekmi pred domačimi gledalci, ki ju želimo dobro odigrati. Izid bo na teh za nas zelo pomemben, saj si želimo na EP z dobro popotnico. Poleg tega pa bo prav tako pomembno, da ostanemo zdravi,« je še povedal Šporar.

Kapetan ljubljanske Olimpije in reprezentančni vezist Timi Max Elšnik se zaveda, da je treba trdo delati za to, da bodo pravi na zaključnem turnirju. »To je treba vzeti v zakup in kot profesionalni športnik se navadiš uživati v trpljenju, saj se zavedaš, da bo potem lažje, ko bo šlo zares.«

Andraž Šporar FOTO: Leon Vidic

Kljub temu je že malce olajšanja, saj je osrednji kondicijski del priprav že za reprezentanco. »Zdaj bo osredotočenost na pripravljalnih tekmah in ritmu, ki nas bo čakal na EP. Menim, da smo kot ekipa na dobri ravni. Vidi se, da so fantje prišli na priprave v dobrem stanju, sedaj pa nas je strokovno vodstvo reprezentance še dodatno dvignilo. Prepričan sem, da bomo v Nemčiji šli kot Ferrari,« je še povedal Elšnik.