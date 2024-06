(VIDEO) Slovenci v Wuppertalu: včeraj idiličen dan, danes popolna mobilizacija

V nadaljevanju preberite:

Slovenski nogometaši so štiri dni pred premiero na euru 2024 že osvojili srca nemških privržencev te čudovite igre z žogo. Prvi trening reprezentance v Wuppertalu si je ogledalo 5000 navijačev vseh starosti, tudi najmanj poučeni v mestu s 350.000 prebivalci zdaj vedo, kje leži Slovenija in kakšne nogometaše premore. To je bil idiličen dan za zbliževanje članov nogometne družine, dan za številne navdušene otroke in slovenske zastave, popoldne smo pogledali tudi v hotel Vesper, v katerem prebivajo Slovenci. Že danes bo selektor Matjaž Kek ukazal splošno mobilizacijo pred nedeljskim (18) spektaklom z Dansko v Stuttgartu.

Jetzt geht's los! (Zdaj se začenja!) S temi besedami je Kek odgovoril na eno od vprašanj nemških novinarjev in napovedal popolno osredotočenost slovenske reprezentance na najmanj tri izzive, ki jih bo sprejela junija na nemških tleh. Prvega v Stuttgartu, nato 20. junija s Srbijo v Münchnu ter pet dni pozneje še z Anglijo v Kölnu.

Če se ne bi prepričali na lastne oči, bi težko verjeli, kako močno živi za euro 2024 in slovenske goste Wuppertal z okolico. Povsod slovenske zastave, prijazni sogovorniki in radovedneži. Večina med njimi ve o Sloveniji nepričakovano veliko, uide jim le kakšna podrobnost. Nemanja iz Kraljeva – član številčne srbske diaspore v mestu in navijač beograjskega Partizana – je denimo zaman prosil, naj mu uredimo selfi z Zlatkom Zahovićem, za katerega je zmotno menil, da je član strokovnega štaba reprezentance.